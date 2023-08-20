Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nda olağan genel kurulda Anıl Çakır ve yeni yönetime iş başına geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nın genel kurulu Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığı’nı Okan Gaytancıoğlu'nun yaptığı genel kurulda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu CHP Keşan İlçe Başkanı Saner Özdilek tarafından okundu.

Özdilek’in konuşmasının ardından Faaliyet Raporu üzerine söz alan çıkmayınca rapor oybirliği ile ibra edildi.

Tamer Filiz tarafından okunan hesap raporu da oylamada oybirliği ile ibra edildi.

Ardından 28. Dönem CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne 3.sıra adayı Ufuk Kanışkan ve Önkal Kılavuz yaptıkları konuşmalarla CHP Keşan İlçe Kongresi’nin hayırlı olmasını dileyerek Anıl Çakır ve yeni yönetime başarılar diledi.

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman ise yaptığı konuşmada partide kongre sürecinin Keşan Kongresi ile başladığını belirterek, “Yönetimler 3.5 yıl hatta daha fazla grev yaptılar. Hem ilçeler hem de il yönetimi bu süreci yaşadı. Yerel yönetimler seçimlerine 6.5.-7 ay kaldı. Biz geçmişi unutarak bütün kırgınlıkları küskünlükleri unutarak çalışmaya başlamamız lazım. Samimiyetle insanlara dokunduğumuz her yerde oyumuz arttı. Anıl kardeşime ve yönetimimize büyük grev düşüyor. Hemen çalışmamıza başlamalıyız. Ama partililer de ona destek olacak. Ben Anıl kardeşime ve yönetimine başarılar diliyorum" diye konuştu.

215 delegenin oy kullandığı seçimde 4 oy boş çıkarken, 211 oy geçerli sayıldı.

Listede başkan adayı Anıl Çakır’ın isminin 3 delege tarafından çizildiği ve Çakır ve yönetiminin 208 oyla seçimi kazandığı açıklandı.

Çakır'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda; Hamit Binbay, Hesna Ezgi Çepil Özgül, Onur Gezer, Emre Gülcü, Merve Küçük, Hatice Öcal, Muzaffer Özcan, Çiğdem Çeliktuğ Öztürk, Bülent Saylam, Tayyar Sayım Tavşanoğlu, Erdem Tunca ve Baturay Ulu seçildi. Genel kurulda 104 kişilik İl Delegeleri de seçimle belirlendi.