CHP Mudanya İlçe Başkanı Furkan Kurtuluş Alay, ziyarete ilişkin, şunları söyledi: "Genel Başkanımız programının yoğunluğu sebebiyle geçen ay CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edememişti. O zaman söz vermişti. Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıldönümü kutlamaları için ilçemize tekrar gelince 'Baba Ocağı'nı da ziyaret edeceğini söyledi. Parti içinde biz ilçe binalarımıza 'Baba Ocağı' diyoruz. Burası bizim baba ocaklarımız"



Özel'in Mudanya'yla gurur duyduğumu söyleyen Atalay, "Çok büyük bir başarı elde ettiğimizi de dile getirdi. İlçe yönetiminden ve ilçeden çok memnun." dedi.



Öte yandan Mudanya Mütarekesi’nin 102. yıl dönümü kutlamaları hazırlıkları devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü'nün verileceği ismin belirlenmesi için geçtiğimiz günlerde Murat Karayalçın başkanlığında, Onur Öymen, Ünal Çeviköz, Ali Er, Gülsün Bilgehan, Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Prof. Dr. Süha Atatüre, Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Sedat Ergin, Murat Yetkin ve Ayşe Kulin’den oluşan seçici danışma kurulu toplantısı yapılmıştı.