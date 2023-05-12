CHP’nin Yalova 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Becan’ın “Onların (Karadenizliler) içinde yüzde 5-3’lük kesim belki de PKK’dan beter” sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Yalova ve Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanlığı döneminde FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in çağrısından sonra odanın parasını örgüte ait "Bank Asya’ya” yatırılması nedeniyle hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle hapisten kurtulan CHP milletvekili adayı Tahsin Becan, verdiği skandal beyanatla tepki topladı. Bir medya kuruluşuna “HDP ile kol kola girdiniz” laflarına karşı verdiği yanıtı anlatan Becan, “Ben onlara şunu söylüyorum. Ben Trabzonluyum, Karadenizliyim. Tüm Karadenizliler yüzde 100 doğru mu diye soruyorum. Tabi aldığım cevap ‘hayır’ diyor. Onların içinde yüzde 5-3’lük kesim belki de PKK’dan beter” dedi. Becan’ın bu sözlerine tepki yağdı.

“Kabul edilemez”

Yalova’da 12 dernek ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yalova Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Beyzan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“CHP Yalova birinci sıra milletvekili adayı Tahsin Becan, Karadenizlilerin çocuk katili eli kanlı PKK’dan daha beter bir konuma koyması kabul edilemez bir durumdur. Tüm milli siyasi fikirleri içinde barındıran biz Karadenizliler vatanına bağlı terör örgütlerinin tam karşısında vatanına bağlı terör örgütlerinin tam karşısında ve devletine kastedecek kim olursa olsun, kendini öne atarak şehit olmayı vazife sayan bir milletin evladıyız. Sayın Becan’ın maksadını aşan sözlerinden dolayı özür dilemeye ve sözlerini düzeltmeye davet ediyorum.”

“Karadeniz’de bir Eren Bülbül’leri, kesinlikle unutmayalım”

Açıklamanın kendilerinde üzüntü oluşturduğunu ve benzetmenin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Beyzan, güvenlik güçlerini teröristlerin yerini gösterdiği sırada şehit düşen Eren Bülbülü’ü hatırlatarak, “PKK’nın Karadeniz’de bir Eren Bülbül’leri, kesinlikle unutmayalım. Yalova, Karadeniz’in hangi köyüne, hangi ilçesine gidin her ilçesinde, dağında, yaylasında bir şehit mezarı, kanı vardır. O yüzden ben Tahsin Becan’ın, Yalovalı tüm Karadenizlilerden özür dilemesini istiyorum” dedi.