CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan yaptığı açıklamada, ilçe teşkilatı olarak seçim startını verdiklerini belirtti.

Parti binasında milletvekili aday adayları Uzman Klinik Psikolog Gülfer Tek, İş İnsanı Ömer Güneri, Avukat Eraslan Polat, İş İnsanı Ali Doğan, Mali Müşavir Hüseyin Çiçek, geçmiş dönem Belde Belediye Başkanı Erkan Dönmez ve iş insanı Burhan Serbest ile bir araya gelen CHP İlçe Başkan Kavlan, “Adalet için, Hak için, Hukuk için, demokrasi için, özgürlük için, Cumhuriyeti'mizin 100. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarında kazanmaya geliyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaya geliyoruz. 14 Mayıs günü ülkemizin, 13.Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için milletvekili seçimleri yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hak hukuk adalet yürüyüşünde Altı okun değerlerine inanmış, Atamızın emanetini layıkıyla geleceğe taşıyacağına inandığımız İnegöl'den yedi aday adayı birbirinden değerli arkadaşımızın milletvekili aday adaylığı için hazırız. Ülke olarak geçtiğimiz bu zor günlerde, tüm yaraları hep birlikte saracağız. Geleceğe gülümseyen, mutlu çocukların ülkesini kuracağız. Yine baharlar gelecek ülkemize... Gülümseyen çocuklarımız ve baharların gelmesi için aday adaylığını açıklayan bir birinden değerli arkadaşlarım sadece İnegöl'ün değil, Bursa'nın ve ülkemizin sorunlarının takipçisi olacaklarını biliyorum. 22 yıllık bir enkazı kaldırmak için gece gündüz demeden, canla başla çalışacaklarını hâk-hukuk-adalet mücadelesi vereceklerine canı gönülden inandığımız Uz.Klinik Psikolog Gülfer Tek, İş İnsanı Ömer Güneri, Avukat Eraslan Polat, İş İnsanı Ali Doğan, Mali Müşavir Hüseyin Çiçek, geçmiş dönem Belde Belediye Başkanı Erkan Dönmez, İş insanı Burhan Serbest ile birlikte seçim startını verdik. Halkının efendisi değil halkının hizmetkârı olmak için, çıkmış oldukları bu kutlu yolda, asla yalnız yürümeyecekler. Bizler bu yürüyüşte onlarla birlikte olacağız ve İnegöl adına, İnegöl'ü temsil eden bir milletvekilimizin olması için, yönetim kurulu arkadaşlarım ile birlikte mücadele vereceğiz” dedi.