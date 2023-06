CHP Genel Merkezi tarafından CHP ilçe Başkanı Kemal Torun'un görevden alınmasının ardından yerine getirilen ise Genel Sekreter Bengül Kavlan, ilçe yönetimini oluşturarak görev dağılımını yaptı.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan, “Ülke olarak, zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, bize duyulan bu güven için öncelikle ekip arkadaşlarımla birlikte çok teşekkür ediyoruz. Bu zor zamanlar da birlik beraberlik ruhumuzu her zamankinden daha da pekiştirerek, İnegöl için güzel çalışmalar içinde olacağız. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hak hukuk adalet yürüyüşünde, Altı ok' un değerlerine inanmış, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devletin de Atamızın emanetini layıkıyla, geleceğe taşıyacağına inandığım, bu güne kadar, parti içinde değişik görevlerde bulunan 16 yol arkadaşım ile bize bu kutsal görev verildi. Bizleri bu göreve layık gören dostlarımıza ve genel merkezimize sonsuz teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi, çok büyük bir ailedir. Biz biliyoruz, bu süreci bize gönül veren, bizimle birlikte yol yürüyen partililerimizle en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. 14 Mayıs’da Cumhurbaşkanlığı ve TBMM için sandığa gideceğiz. Parti içi bir yarışın ötesinde; sisteme karşı sistemin bizi sürüklediği yoksulluğa, ötekileştirilmeye, yolsuzluğa, talana ve zulme dur demek için sahalara ineceğiz. 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllardır ilmek ilmek ördüğü ortak akıl sayesinde, birleşe birleşe, büyüyerek her zamankinden daha umutlu ve heyecanla yola devam edeceğiz. Artık, nefretin ötekileştirmenin, kişisel çıkarların ve zulmün değil; birlikteliğin, sevginin ve umudun çoğalması için, mücadelemize devam edeceğiz. Bizden önce de bu görevi en iyi şekilde yerine getiren parti büyüklerimiz, biliyoruz ki; onlarda bu süre zarfında bize desteklerini esirgemeden yanımızda olacaklar ve hep birlikte İnegöl'e hizmet edeceğiz. Arkadaşlarım ile birlikte amacımız, hata yapmadan İnegöl'e hizmet etmek. En iyi şekli ile bu görevi yerine getirmek istiyoruz. Yaptığımız Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımımızı yaptık. Bize güvenen destek veren bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan tüm dostlara şimdiden çok teşekkürler yolumuz açık olsun” dedi.

Yapılan görev dağılımı şu şekilde;