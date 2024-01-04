Adım adım yaklaşılan yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde sona geliniyor.

Daha önce İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa, Konya gibi büyükşehir adaylarını açıklayan CHP bugün yeni adaylarını duyuracak.

İsmail Saymaz, son kulis bilgilerini paylaşarak yeniden aday gösterilecek ve yeni açıklanacak adayları önceden açıkladı.

HANGİ İSİMLERLE YOLA DEVAM EDİLECEK?

Saymaz'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu bilgilere göre Antalya, Mersin, Adana, Aydın ve Artvin'de mevcut başkanlar yeniden aday gösterilecek.

Saymaz'ın açıklamaları ise şu şekilde:

CHP Antalya, Mersin, Adana ve Aydın Büyükşehir ile Artvin belediye başkanlarını yeniden aday gösterecek. Bu başkanların yanı sıra İstanbul’da Beyoğlu, Üsküdar, Tuzla, Eyüpsultan, Güngören, Çatalca, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe başkan adayları ilan edilebilir.

CHP’nin açıklayacağı İstanbul’daki muhtemel ilçe başkan adayları:

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Beyoğlu: İnan Güney

Sancaktepe: Alper Yeğin

Eyüp: Bülent Özmen

Çatalca: Erhan Güzel

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Tuzla: Eren Ali Bingöl

ÖNCE İNCE'YLE GÖRÜŞECEK, ARDINDAN TOPLANTIYA GİRECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile saat 10.00'da bir araya geldi. Özel, bu görüşmenin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık yapacak ve yeni adaylar açıklanacak.

7 BÜYÜKŞEHİRDE ADAYLAR AÇIKLANMIŞTI

Aday belirleme sürecinde anket çalışması ve aday adaylarıyla yüz yüze görüşme prensibini belirleyen CHP'de şimdiye kadar 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanmıştı.

Bunlar, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü'ydü.