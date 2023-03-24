Millet İttifakı'nda hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, CHP'de bazı isimler aday adaylığı başvurusu yapmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 liderle vardıkları mutabakat çerçevesinde kabinede yer almak isteyen kişilerin milletvekili adaylığına başvurmayacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili aday adaylığı başvuru süreci sona erdi.Yaklaşık 3 bin 500 başvurunun yapıldığı CHP'de, önemli isimler aday adayı olmadı.NTV'nin haberine göre CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri,Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Seyit Torun ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç o isimler arasında.

"KABİNE ÜYELERİ DIŞARIDAN ATANACAK"

Halk Tv'de katıldığı programda konuşan Milllet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durumun sebebini açıkladı.Kılıçdaroğlu, "6 lider olarak yazılı olmamakla beraber sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir. Dolayısıyla bakanlar Meclis dışından olsun diye." açıklamasında bulundu.

MUHARREM İNCE İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Kılıçdaroğlu'na Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya gelip gelmeyeceği de soruldu.

Memleket Partisi'ni ziyaret edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben bütün partilere saygı duyarım. Elbette karar taktir kendisine aittir. Ama bizim hedefimiz bizim amacımız birinci turda Millet İttifakı olarak kazanmak. Ben siyasi partileri ziyaret ediyorum. Elbetteki Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim." dedi.

İNCE'DEN YANIT

Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda bitirelim çağrısına İnce ise "Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. " dedi.Cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle Kılıçdaroğlu da dahil bütün adaylarla görüşebileceğini belirten İnce, "Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

AĞIRALİOĞLU'NUN SERT ELEŞTİRİLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti İstanbul Milletvekli Yavuz ağıralioğlu'nun, aday belirleme süreci ve CHP-HDP görüşmesine yönelttiği eleştirileri de hatırlatıldı.Ağıralioğlu'nun bir siyasetçi olarak eleştiride bulunmasının normal olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ona herhangi bir kırgınlığım yok." dedi.Kılıçdaroğlu, "Artık kavgaları bir tarafa bırakmak zorundayız. Bir siyasal parti 7 milyon oy alıyorsa şimdi biz 7 milyon insanı düşman mı ilan edeceğiz. Hayır. Milliyetçilikse hiç kimse endişe etmesin hepimiz milletçiyiz." açıklamasında bulundu.Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda yer alan 6 lider ile Ramazanın ikinci gününde (bugün) Malatya'da olacaklarını da belirtti.

O ziyarete, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da eşlik edeceğini söyledi.Halk TV'ye konuşan Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Ağıralioğlu'na tepki göstererek, "İktidarın istediği zaten bu tür sözlerdir" yorumunda bulundu.

İTTİFAK İÇİ İTTİFAK FORMÜLÜ

Millet İttifakı kanadında ittifak içi ittifak formülü de masada.Karar TV'ye konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek Partileri ile yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi verdi.Karamollaoğlu, "Yüzde 99 ben bunun tamamlandığı kanaatindeyim. Biz bunun Saadet çatısı altında olması gerektiğini söylüyoruz. Birlikte girrersek yüzde 7-8 oy alabildiğimiz takdirde en az 15-20 belki 25 kişi ile temsil edilebileceğiz." dedi.