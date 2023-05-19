CHP Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulun Üyesi Hakan Sorguç yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“19 Mayıs 1919 milletimizin destansı uyanışı ve bağımsızlık uğruna her şeyi göze aldığını kanıtlayan gündür. 19 Mayıs1919 vatan topraklarını alçakça paylaşmaya cüret edenlere ve ona el uzatanlara Gazi Mustafa Kemal ile arkadaşlarının verdiği kesin bir cevap ve özgürlüğün kanla canla yazılan muhteşem tanımıdır. Ulu Önder Atatürk’ün, “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir” sözleri her zaman yol göstericimiz olmalıdır. Bu heyecan, coşku ve Laik Türkiye Cumhuriyetini kuran Aynı zamanda bu gün benim "Doğum günüm" dediği 19 Mayıs'ta Büyük Atatürk olmak üzere bu vatan için ölümü göze alan silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum 104. Yılında. 19 Mayıs Atatürk 'ü Anma Gençlik ve Spor bayramınız kutlu olsun.”