CHP İlçe Başkanı Kemal Torun yaptığı açıklamada, Arıtma tesisinde atıkları tam anlamıyla arıtma yapılmadan baraja verildiğini belirterek, “Barajda ciddi oranda kirlilik oluşmuş durumda. Baraj suyunun kirlenmesi ile baraj havzasında yaşayan vatandaşlar, baraj suyu ile sulama yapılan bitkiler ve çevrede bulunan hayvanlar ciddi risk altındadır” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Kemal Torun, “Hamzabey köylülerimizden gele şikayetleri değerlendirmek üzere, Belediye Meclis Üyemiz ve Bursa Çevre Komisyon Üyemiz Sn. Erkan Dönmez ile yerinde inceleme yaptık. Alanyurt su deposunun arkasında kalan sitelerin (Hamzabey bayırı) kanalizasyon atıkları için baraj havzasına kurulan arıtma tesisinde, atıkları tam anlamıyla arıtma yapmadan (arıtılmadan) baraja verildiğini gördük. Barajda ciddi oranda kirlilik oluşmuş durumda. Baraj suyunun kirlenmesi ile baraj havzasında yaşayan vatandaşlar, baraj suyu ile sulama yapılan bitkiler ve çevrede bulunan hayvanlar ciddi risk altındadır. Unutmayalım ki; geçen yıl da yine aynı yerde, kitlesel balık ölümleri gerçekleşmişti ve bunu kamuoyuna taşımıştık. Yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya ve sorunu çözmeye davet ediyoruz. Bursa Çevre Komisyon Üyemiz Sn. Erkan Dönmez, Bursa Büyükşehir Belediyesi toplantısında konuyu gündeme getirip çözüm önerilerimizi sunacaktır” diye konuştu.