Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla Bursa’da gerçekleştirilen miting, son yıllardaki en kalabalık açık hava toplantısı olarak gündemdeki yerini alırken, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan’dan da Bursalılara teşekkür geldi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Bursalılara teşekkür etti.

Başkan Özkan, paylaşımında, "Ne güzelsin Bursa, harikasın! Bursalılar adeta sel oldu, Gökdere'ye aktı... Sizin bu coşkunuz, bu enerjiniz, emin olun ki, Millet İttifakı'nın iktidara yürüdüğünün habercisidir. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanımız Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nu bağrına basan Bursalı hemşerilerimize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nden başarıyla çıkacaklarını öne süren Başkan Özkan, "Bize güvenen, aydınlık ve özgür bir ülke hayallerimizi paylaşan Bursalı hemşerilerimize mahçup olmayacağız. Hedeflerimiz büyük. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çevresinde kenetlendik. 3 gün kaldı. İktidarı devralmaya hazırız” dedi.