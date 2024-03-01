Tarsus Belediye Başkanlığı için Memleket Partisi'nden aday olmak üzere CHP'den istifa eden Haluk Bozdoğan'ın adaylık süreci, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylanmadı. Bozdoğan'ın istifasının yasal süre içinde gerçekleşmediği gerekçesiyle Tarsus İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürüldü. İlçe Seçim Kurulu Başkanı, karara şerh düşerek süreci daha karmaşık hale getirdi.

Mersin İl Seçim Kurulu ise Haluk Bozdoğan'ın CHP'den yasal süre içinde istifa ettiğine, ancak aday adaylığından çekildiğine dair dilekçe vermediğine hükmetti. Yapılan itirazlar sonucunda YSK, daha önce alınan kararı onaylayarak Haluk Bozdoğan'ın Memleket Partisi'nden aday olamayacağına karar verdi.

Bu gelişmenin ardından CHP, Tarsus Belediye Başkanlığı için meclis üyesi Ali Boltaç'ı aday olarak gösterdi. Tarsus Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşanacak siyasi dengeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bozdoğan'ın adaylığının düşürülmesiyle birlikte seçim atmosferinde nasıl bir değişiklik olacağı merak konusu oldu.