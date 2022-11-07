CHP Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çiçek başkanlığındaki eğitim grubu ve proje üyeleri, kanserde erken teşhise dikkat çekerek sosyal sorumluluk projesi geliştirdi.

Proje kapsamında Çiçek başkanlığındaki eğitim grubu, vatandaşlara kanserde erken teşhisin önemini anlatarak soysal sorumluluk projesine davet etti. Projeye dahil olan vatandaşlar, CHP eğitim grubuyla birlikte KETEM’e giderek ücretsiz kanser tarama testinden geçti.

Kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapılan sosyal sorumluluk projesi tamamlandıktan sonra Hüseyin Çiçek yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirerek şu ifadeleri kullandı;

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İnegöl’de parti içi eğitim kapsamında geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizi kadınlarımızla buluşturarak hayata geçirdik. Bilindiği üzere pandemi döneminde sağlığın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşadık. Bu bağlamda projemizin ana temasını da erken teşhisin hayat kurtarmada ne kadar önemli olduğu vurgulamak amacıyla kadınlarımızı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkez’inde (KETEM) sağlık taramasından geçirdik.”

TESTLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPTIRALIM

“Çağımızın en büyük hastalıklarından biri de kanser olup, bu hastalığın önüne geçmek için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) büyük bir öneme sahiptir. Bilindiği üzere kanserde erken tanı ile hastalığın tedavi süresi değişecek, ileri seviyedeki tedavi maliyetlerinin de önüne geçilmiş olacaktır. KETEM de yapılan testlerle rahim ağzı, meme, kolon kanserinde erken tanı olanağı sağlanmış olacaktır. Hayati öneme sahip olan bu testleri düzenli olarak yaptırarak sağlığımızın değerli olduğunu da unutmayalım. Bu testlerin tamamının ücretsiz olduğunu da burada belirtmek istiyoruz.”

PROJEYE DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR..

“Projemizin başarıyla sonuçlandırılmasında emeği geçen başta partimizin kadın kolları başkan yardımcısı Gülser Durmuş ve yönetim kuruluna, Cuma Mahallesi Muhtarımız Hülya Bulun hanımefendiye, halk eğitim merkezi muhasebe öğretmenimiz Tülay Kodan Şimşek’e, proje kapsamında bulunan grup üyelerimize ve test yaptırmayı kabul ederek sosyal sorumluluk projemize destek olan mahalle sakinlerimize teşekkür ederiz.”