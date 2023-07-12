CHP Genel Merkezi tarafından 81 ilde TRT'nin CHP’ye ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ayrımcı, hukuksuz yayın politikasına karşı tüm örgütler suç duyurusunda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da suç duyurusunda bulunmak üzere Kocaeli Adliyesi’ne geldi.

Suç duyurusunda bulunulması sonra CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, herkesin vergileriyle gelir elde eden TRT Devletin ve milletin kuruluşu olduğunu belirtti.

"Buna rağmen TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, göreve başladığı günden bu yanaTRT yanlı bir yayın politikası izletmek ve CHP’yi yok sayan veya kötüleyen yayınlar yapmaktadır" diyen Başkan Sarı, "TRT Kanunu, TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranmasını hükmetmiştir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT, devlet televizyonu olarak değil, AKP’nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Bu adaletsizliğin sorumluları hukuk önünde de hesap vermek zorundadır. TRT, AKP’nin ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapmalıysa onu yapmıştır. Adeta sarayın sözcüsü haline gelmiştir. Bu süreçte; CHP Genel Başkanı, MYK üyeleri, PM üyeleri ve milletvekillerini TRT ekranlarında canlı yayınlanan hiçbir programa davet edilmemiştir. O kadar ki Genel Başkanımız, TRT’de yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa programa davet edilmiştir. Genel Başkanımızın siyasi konuşmaları TRT’de ya yayınlanmamakta ya da çok az yayınlanmaktadır. Seçim boyunca CHP’nin ve Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi reklamları, TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan’ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır. Genel Başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta, ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen, siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürünü bugün savcılığa şikayet ediyoruz" diye konuştu.