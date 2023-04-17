Sosyal Güvenlik Çıraklık ve Staj Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, CHP’li adaylardan sigorta başlangıcının çıraklık ve staj döneminden başlatılması için söz aldı.KOCAELİ (İGFA) - CHP İzmit İlçe Örgütü’nü ziyaret eden Sosyal Güvenlik Çıraklık ve Staj Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Alperen Oruç ve dernek üyeleri CHP Kocaeli Milletvekili adayları ile bir araya geldi.

CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Demet Özgün Karaman, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan, ilçe yönetimi, CHP Kocaeli Milletvekili adayları Harun Özgür Yıldızlı, Mehmet Ümit Küçükkaya ve İsmet İşeri, çıraklık ve staj mağdurlarının uzun süredir mücadelesini verdiği sigorta başlangıcını meclise taşıma sözü verdi.

Sigorta başlangıcının yapılmaması sebebi ile EYT’den yaralanamayan binlerce kişinin olduğunu ifade eden çıraklık ve staj mağdurları, taleplerini milletvekili adaylarına aktararak meclise taşınması için söz aldı.