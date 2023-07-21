Eskişehir’in Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, Mahmudiye’nin ardından ikinci “Belediye Başkanları Buluşması”nı Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirdiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Fikriye Güven Zaptiye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Belediye Başkanları Buluşması”nda bir araya geldiler. Buluşmaya ilçe belediye meclis üyeleri ve belediye yetkilileri de katıldı.

Buluşma kapsamında Başkan Yılmaz Büyükerşen ve beraberindeki heyet, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile makamında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular. Burada yapılan toplantıda Uğur Tepe ve belediye başkanları yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Başkanlar dayanışma içerisinde Eskişehirlilere hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ettiler.

Toplantı sonrası ilçede ziyaretler yapan Belediye Başkanları, ilçe esnafı ve vatandaşlardan büyük ilgi gördüler.

“Belediye Başkanları Buluşması” çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.