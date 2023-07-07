Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Ali Olcay, İmar Komisyonu’ndaki görevinden istifa etti.

Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı 2’inci birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında Belediye Meclis Üyesi Ali Olcay’ın belediye başkanlığına dilekçe vererek İmar Komisyonu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Olcay’ın yerine yeniden seçim yapılana kadar kalan zamanda görev yapmak üzere CHP’li Belediye Meclis Üyesi Soner Olgun seçildi.

Karar, oy birliğiyle kabul edildi.