Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Karaağız Mahallesi'nde düğün ve cemiyetlere yönelik muhtarlık ve dernek yönetiminin almış olduğu karar sosyal medyada tepki çekti. Konuya ilişkin CHP Bursa İl Başkanlığı, halkın yaşam tarzına yönelik kararı eleştirdi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Karağız Mahalle Muhtarlığı'nın almış olduğu ve 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulamaya geçireceği öne sürülen eğlencelerde kadın-erkek ayrımı yapılmasının sosyal hukuk devlet ilkesine aykırı olduğunu belirterek, karara tepki gösterdi.



Vatandaşların ne şekilde yaşayacağı ve davranacağı ile eğlenceğinin kendilerinin bileceği konu olduğunu belirten CHP'liler, açıklamalarında, "Bir kurumun, muhtarlığın ya da derneğin bu konuda karar alması abesle iştigaldir. Karar hukuken yok hükmünde olmakla beraber, yaşam tarzına müdahale oluşturan düzenlemenin kabul edilebilir, savunulabilir bir yanı yoktur. Kadınları karanlığa hapsetmek kimsenin haddi değildir! Bu çağdışı, kararı alanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Çağdaş, laik ve demokratik bir ülke olduğu gerçeğini yok saysa da buna izin vermeyeceğiz. Kadınları karanlığa hapsetmek sizin ne haddinize bu kararınızdan derhal vazgeçin. Bizler CHP Bursa İl Kadın Kolları olarak, halkımızın yaşam tarzına karşı yapılan bu saldırıyı kabul etmiyor, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve bu duyurunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu sosyal medyada dolaşan Mahalle Muhtarlığı ile dernek yönetiminin imza altına aldığı karar şöyle: