CHP Parti Meclisi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Hafik ilçesinde üreticilerle buluştu. Hafik geçici TMO Ofisini Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş ile birlikte ziyaret eden Karasu, buğday üreticilerinin dertlerini ve hükümete tepkisini dinledi.SİVAS (İGFA) - CHP Parti Meclisi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Hafik’te buğday üreticileriyle buluştu.

Buğday üreticilerinin çok büyük sorunları olduğunun altını çizen Karasu, TMO’ya standart dışı buğday alımı çağrısında bulundu ve “Acilen çiftçinin sorunu giderilemezse, gelecek yıl üretim yapamaz. Mazotun 40, Gübrenin 20 lira olduğu bir dönemde kilogramı 4 liraya buğday satın almak vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır” dedi.

CHP’li Karasu, Hafik Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş ile birlikte geçici TMO Ofisi’ni ziyaret etti. Burada üreticilerin dertlerini ve hükümete tepkisini dile getiren çiftçileri dinleyen Karasu, bu yıl Sivas’ta afet boyutunda yaşanan yoğun yağışlar, her geçen gün artan girdi maliyetleri ve bozulan ekonominin üreticiyi perişan ettiğini vurguladı. Ülkemizde tarımın milli savunma ve milli eğitim kadar stratejik bir alan olduğunun altını çizen Karasu, tarımda çok büyük sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Bu dönem başında TBMM’ye bir kanun teklifi verdiğini ve özelde Sivas’taki çiftçilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyetleri dile getirdiğini ve bir an önce çözüm üretilmesi gerektiğini hatırlatan Karasu, “O günden, günümüze kadar hiçbir önlem almayan yetkililer, çiftçimizi ne yazık ki ofisin kapısında süründürmektedir. Çiftçi bir yıllık emeğinin karşılığını, bu yıl açıklanan fiyatlar çok düşük olmasına rağmen, her gün artan girdi maliyetlerine rağmen ofise verememektedir. 8 liraya buğdayını satamayan çiftçi ürünlerini 4.5 liraya, 4 liraya tüccara buğdayını satmak zorunda kalmaktadır. 1 kilogram buğday, 1 bardak çay dahi etmemektedir.Çiftçimiz borcunu ödeyememekte, ürününü satamamaktadır. Tarlasını gelecek yıl yeniden nasıl ekeceğini kara kara düşünmektedir. Bir an önce,nasıl ki geçen yıl nasıl standart dışı alım yapıldıysa, ölçümler yapıldıysa şimdi de acilen çiftçinin bu sorununu giderilmesi gerekmektedir. Bu sorun giderilmediği takdirde Sivas’taki çiftçinin tarlayı ekecek durumu kalmamıştır. Mazotun 40, gübrenin kilosunun 20 lira olduğu bir dönemde 4 liraya buğday satmak vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır”

VEKİLLER NEREDE?

Hafik Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş da standart dışı buğday alımı konusunda Ofis’e sürekli çağrı yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını ifade etti. Karakaş, “Bölge milletvekillerimizi aradık ama hiçbir şeye ulaşamadık. Geldik, gittik, rapor verdik ama sonuç alamadık. Kimi aradıysak dertlerimize çare bulamadık. 5 milletvekilimiz var, diğer 4’ü nerede? Ulaş beye geldi, dertlerimizi anlattık. Burada çiftçilerin dertleriyle dertlenmeyen, bir milletvekilinin bizim ofis zamanı mahsulünü satarken bunlara çare bulmayan, dertlerine çözüm bulmayan milletvekillerinden artık çözüm bekliyoruz. Bizim sözlerimize kulak asmasınlar. Bizim sözlerimize kulak asarlarsa, bu milletin de kulak asma zamanı gelir inşallah. Artık biz bir an önce artık söz değil, çözüm istiyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİ DERTLİ

TMO kapısında bekleyen çiftçiler de tarımla ilgili sorunların kat kat arttığını, ancak iktidarın ortaya çıkan sorunları çözmeye yönelikyeterli bir çabasının olmadığına dikkat çektiler. Tarımda uygulanan yanlış politikaların kendilerini perişan ettiğine değinen çiftçiler, ürünlerini tüccara değil, ofise satmak istediklerini belirterek mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi talebinde bulundular.

Karasu, Hafik ziyaretinin ardından Sivas TMO Başmüdürü Ercan Bakırtaş’ı da ziyaret ederek, üreticilerin sorunlarını anlattı, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.