Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi’nde 45 tekne bağlama kapasiteli Tekne Bağlama İskelesi’nin kapasitesinin 70'e çıkarılması için imar planı değişikliğine giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan tepki gösterdi.MUĞLA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi'nde Muğla Valiliği tarafından kurulan Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından işletilen 45 tekne bağlama kapasiteli Selimiye Tekne Bağlama İskelesi’nin kapasitesinin 70'e çıkarılması için karar verdi.

Bu kararı uygulayabilmek için de bölgede imar değişikliğine giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan tepki gösterdi.

MUÇEV tarafından işletilen Selimiye Tekne Bağlama İskelesi önünde tepkisini dile getiren Milletvekili Özcan’a, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Gezer, mahalle esnafı ve sakinleri eşlik etti.

İktidarın yeni bir talan politikası ile karşı karşıya olduklarını öne süren Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2014 yılının Eylül ayında yaptığı imar değişikliği ile Selimiye marinasının kapasitesinin arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Özcan, bakanlığın yaptığı imar planı değişikliği ile marinanın 25 kapasite daha arttırarak 70 bağlama kapasitesine çıkarmak istediğini öne sürerek, "Bu alan Datça-Bozburun Yarımadasının özel çevre koruma sınırları içerisinde yer alıyor. Eğer bu marinada tekne bağlama kapasitesinin arttırılmasına imkân tanınırsa doğamız ve çevremiz çok büyük zarar görecek” iddiasında bulundu.