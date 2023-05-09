CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, AK Parti'nin 81 ilde CHP logolu şekilde terör örgütü PKK'nın kadrolarını tanıtan afişler asacağını öne sürerek, "Seçimi kaybediyorlar. YSK'nın derhal bu kirli propagandayı engellemesi lazım" uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Bolu mitingi sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) AK Parti'nin bu afişleri asmasına engel olunması için başvuru yaptığını duyurdu.

Özkan, CHP olarak AK Parti'nin 81 ilde afişleri panolara asma ve halka broşür dağıtma hazırlığını öğrendiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinginde montajlanmış bir videoyla PKK'lı Murat Karayılan'ı sanki CHP videosu içerisinde gösterdi. Şimdi de AK Parti'nin CHP logosuyla sahte afişler ve broşürler üretiyorlar" dedi.

Özkan, AK Parti'nin dezenformasyon ile seçim kazanmaya çalıştığını söyledi.

"YSK'nın derhal bu kirli propagandayı engellemesi lazım" diyen Özkan, “Terör örgütü ile CHP’yi yanyana getirmek terör örgütü propagandası yapmaktır. CHP’nin ne PKK’yla ne de herhangi bir terör örgütü ile bağı yoktur, hiçbir görüşmesi gizli pazarlığı söz konusu değildir. CHP’yi terörle yanyana getirmek alçaklıktır. Seçimi rayından çıkaracak kirli propaganda yöntemleriyle CHP’nin kazanmasını engellemeye çalışmak nafile bir çabadır. Kaybetme korkusuyla yaptıkları bu çalışmaların hiçbir faydası olmayacak kaybedecekler. Yine onlara sığındılar pkk kanatları altına sığındılar. Onları PKK terör örgütü de kurtaramayacak. PKK ve CHP afişlerine seçim malzemesi haline getirmek suçtur" diye konuştu.