CHP'li iş insanı Şafak Sol, İzmirlilerin 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı destekleyen partilerin liderlerini bağrına bastığını öne sürdü.İZMİR (İGFA) - İzmir Gündoğdu Meydanı'nın lale bahçesine döndüğünü dile getiren CHP’li iş insanı Şafak Sol, Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitingini değerlendirerek, "Mitingte halkın değişim istediğini bir kez daha gördük” yorumunda bulundu.

İktidara hazır olduklarını vurgulayan dile getiren Sol, “Halktan yana, vatandaştan yana, esnaftan yana, çiftçiden yana olanlara oy verin. Gelin, gerçekten güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edelim” dedi.

“Kemal Kılıçdaroğlu’nu bütün İzmirliler bağrına bastı" diyen Sol, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde birlikte İzmir olarak iktidara yürüdüklerini ve Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandıracaklarını söyledi. Türkiye’nin ve CHP’nin gönlündeki cumhurbaşkanı adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu, ancak nihai kararı Millet İttifakı bileşenlerinin vereceğini belirten Sol, “Genel Başkan’ımızın söylediği gibi, cumhurbaşkanı adayını 6 partinin genel başkanı belirleyecek ve 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa’dan, halkın masasından çıkacak” diye konuştu.