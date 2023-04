Son günlerde artan et fiyatları ve hayvan ithalatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tarım Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, iktidarın izlediği tarımda ithalat politikasının ülke hayvancılığının gerilemesine neden olduğuna dikkati çekerek, "Biz gelirsek et fiyatları 250 liraya düşer" dedi.BURSA (İGFA) - Son günlerde kırmızı et fiyatlarının ortalama 330 liraya yükselmesi, tüketicinin hayvansal proteinlere ulaşmasını engelliyor.

2010 yılında başlayan canlı hayvan ve et ithalatı, ne ülke hayvancılığının gelişmesine katkı sundu ne de vatandaşlarımızın ucuz et tüketebilmelerini sağladı.

Son günlerde artan et fiyatları ve hayvan ithalatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tarım Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, iktidarın izlediği tarımda ithalat politikası, ülke hayvancılığının gerilemesine neden olduğuna vurgu yaptı.

"2010 yılında başlayan canlı hayvan ve et ithalatı, ne ülke hayvancılığının gelişmesine katkı sundu ne de vatandaşlarımızın ucuz et tüketebilmelerini sağladı" diyen Sarıbal, "Bugün AKP, besicileri desteklemek yerine hemen 500 bin büyükbaş hayvan ithalatı kararı aldı. 2010 yılından bugüne kadar 5,8 milyon büyükbaş, 3,1 milyon küçükbaş ve 303 bin ton kırmızı et ithal edildi. 303 bin ton kırmızı et yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvan demektir. AKP iktidarda kalırsa yılsonuna kadar 1 milyon hayvan ithal edecektir. Bu da bugüne kadar toplamda 8 milyon büyükbaş hayvan ithalatı demektir. Ülkede hayvancılık AKP döneminde iflas etmiştir” diye konuştu.

Et fiyatlarında yılbaşından bu yana hızlı bir artış olduğunu kaydeden Sarıbal, "Şu an kesim fiyatları 220 lira civarında. Böyle devam ederse kesim fiyatları 300 liraya ulaşacak. Kesim fiyatlarının bu rakama ulaşması, nihai tüketicinin etin kilosunu 400 ila 500 lira karşılığında satın almasına neden olacak. Bu fiyatlar gerçekleşirse, vatandaşlarımızın et tüketimi sadece Kurban Bayramlarıyla sınırlı kalacak. Seçimi Millet İttifakı kazandığında, besicilere verilecek desteklerle kırmızı etin kilogram fiyatı hızla 250 liraya kadar gerileyecektir. Vatandaşımız ve besicilerimiz rahat olsun. Her ikisini de destekleyerek nefes almalarını sağlayacağız” diye konuştu.