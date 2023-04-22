CHP Bilecik Milletvekili ve milletvekili adayı Yaşar Tüzün, Pazaryeri ilçesinde partililer ve ilçe halkıyla bayramlaştı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Teşkilatı'na İlçe Başkanı Metin Polat ve partililer ile bayramlaşan CHP’li vekil Yaşar Tüzün, ilçede esnafın ve vatandaşların bayramını kutladı.

Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan CHP’li vekil Yaşar Tüzün, ilçede bir evinin balkonunda güneşten solmuş Atatürk posteri gördü.

Atatürk sevgisini Pazaryeri ilçesinde yenileyen Tüzün, posterin asılı olduğu evdeki posterin yenilenmesi için aileye Atatürk posteri hediye etti.

“BAYRAM VESİLESİ İLE DEĞİL HER ZAMAN PAZARYERİLİ HEMŞEHRİLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ”

Tüzün basın mensuplarına yaptığı konuşmada vatandaşlara seslendi. Tüzün konuşmasında ” Bu gün bayramın ikinci günü Ramazan bayramını öncelikle Pazaryerinde yaşayan ve Bilecik’te yaşayan tüm hemşerilerime bolluk, bereket, sağlık, afiyet ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu bayram vesilesi ile değil her zaman birlikte olduğumuz hemşerilerimizin sorunlarını, sıkıntılarını var olan bütün sorunlarını bilen birisi olarak artık muhalefet partisi Milletvekilliği yaptığım dönemde elde ettiğim birikim ve tecrübeyi iktidar partisi Milletvekili olarak kullanmak istiyorum. Bu yönde de baktığımızda tüm hemşerilerime sonsuz güveniyorum. Bu güvenimizi inşallah 14 Mayıs’ta sandığa yansıtacak olan tüm hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyorum ve bayramınızı bir kez daha kutluyor hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.