CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, gerçekleşen törenle mazbatasını alarak göreve başladı.BURDUR (İGFA) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut 14 Mayıs'ta gerçekleşen 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Burdur'da milletvekili seçilerek mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Akbulut Burdur Adliye Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Partililerin ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı törenle mazbatasını alan Akbulut, alkışlar ve sloganlar eşliğinde yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bugün İl Seçim Kurulu'ndan mazbatamızı aldık. 28. Dönem Burdur Milletvekili olarak TBMM'de hemşehrilerimi en iyi şekilde temsil edeceğim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde aralıksız, durmadan, yılmadan çalışacağım. Milletimizin yararına olan her şeyin arkasında duracağım. Hepimize hayırlı olsun" dedi.