CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, mevcut iktidarın ülke ekonomisini Tahtakale’ye düşürdüğünü ifade ederek, “Meşhur ekonomist Erdoğan'ın ülkeyi sürüklediği son nokta Tahtakale oldu” dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, dünyanın hiç bir yerinde olmayan hiçbir devlette görülmeyen bir görüntü yaşadıklarını söyledi.

Yaşanan olaydaki manzarayı içinin acıyarak seyrettiğini belirten Yalım, “Türkiye gibi koskoca bir ülkenin Merkez Bankası çıkıp İstanbul Tahtakale Kapalı Çarşı'dan el arabası ile döviz topladı. Bu durum ülke tarihinde görülmemiş bir durumdur. Erdoğan"ın ekonomi modeli en sonunda ülkemizi kabile devleti gibi bir görüntüye itmiştir. İçler acısı bir haldeyiz. Sizce diğer ülkelerden ülkemize gelecek yatırımcı bu ekonominin bu fotoğrafı ile ülkemize gelir mi? Erdoğan Merkez Bankamızın Kasasını Tahktakale'ye mi taşıdı? Bizim haberimiz yok. Orada yapılan alış ve satış işlemlerinde o işlemi yapan kişilere nasıl güveniyorsunuz? Bu alış-satış işlemleri nasıl muhasebeleştiriliyor? Onca paranın güvenliği nasıl sağlanıyor?" diye sordu.

Yalım, "Erdoğan'ın ekonomiyi kime bırakacağı, bakanları nasıl belirleyeceği bile henüz belli değilken bu vatandaş nasıl ve neyine güvenip Erdoğan'a ve partisi AKP'ye güvenip oy verecektir? Çok merak ediyorum. ‘Verin yetkiyi görün etkiyi’ dedi. Gördük ne hallere düştü. Sonuç Tahtakale” değerlendirmesinde bulundu.