CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, temmuz ayında asgari ücret ve memur maaşlarındaki zorunlu artış öncesi ekonomideki durumu değerlendirdi.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Artan yaşam maliyetleri ve özellikle konut alanında yaşanan sorunların altını çizen Yazgan, “Son bir yılda Edirne gibi orta büyüklükteki bir kentte bile kira fiyatları yüzde 200 arttı. Sarı ilan sitelerinin ortalama kira bedeli endeksine göre Edirne’de mayıs ayında ortalama kira bedeli 7 bin liranın üzerinde. Asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğu düşünüldüğünde vatandaşımız sıfırı tüketmiş vaziyette. 7 bin lirayı kiraya verince geri kalan parayla bir ay boyunca vatandaş nasıl geçinecek? İktidarın seçim derdi bitti, vatandaşın geçim derdi bitmedi.”ifadelerini kullandı.

“Edirne’de Ortalama Kira 7 Bin Lira, Satın Almaya Kalksan 2 Milyon Liradan Fazla”

CHP’li Baran Yazgan artan kira ve konut fiyatları özelinde hayat pahalılığı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Vatandaş eline geçen üç kuruş parayla kirasını mı ödesin, yoksa çoluğunun çocuğunun iaşesini mi karşılasın? Konut satın almak ise bir hayal. Edirne gibi orta büyüklükteki bir kentte ortalama kira 7 bin lira. Satın almaya kalksan 2 milyon liradan fazla. ‘Sarı ilan’ sitelerinin fiyat değişim endeksine göre; Edirne’de ortalama kira son dört yılda yüzde 494 artmış vaziyette. Satılık ev fiyatlarında ise durum daha da vahim. Son dört yılda Edirne’de satılık konut fiyatları yüzde 693 artmış durumda. Fiyatlar ve maaşlar göz önüne alındığında asgari ücretlinin ya da memur ve memur emeklisinin bırakın ev almayı hayalini bile kurması imkansızlaşmaktadır.