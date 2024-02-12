İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin yeniden aday gösterilmesini isteyerek, ithal başkan istemediklerini söyledi. Partililer, “Turan Hançerli’nin tekrar atanmasını özellikle istiyoruz. Olmazsa İstanbul’un her yerini kaybederler” diyerek yönetime çağrıda bulundu.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin yeniden aday gösterilmesini isteyen CHP’liler, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek parti yönetimine seslendi. Avcılar’da ithal başkan istemediklerini söyleyen partililer, Turan Hançerli’nin aday gösterilmemesi durumunda 31 Mart’taki yerel seçimlerde oy kullanmayacaklarını belirtti.

“Turan başkan olmadan Avcılar kazanılmaz”

Avcılar’da Turan Hançerli’nin aday olmasını istediklerini, ithal başkan istemediklerini söyleyen Aslan Uzun isimli partili, Turan Hançerli’nin Avcılar’da 40 yıllık imar sorununu çözdüğünü belirtti. Uzun, "Kesinlikle Turan başkanımızı geri istiyoruz. Turan başkan olmadan Avcılar kazanılmaz, Avcılar olmadan Turan başkan olmaz" dedi.

“Engellileri temsil eden bir belediye başkanını içinde barındıramıyorsa CHP’de adalet de yoktur, vicdan da yoktur”

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ise, "CHP’nun Turan Hançerli hakkında yanlış bir karar verirse ülkede yaşayan 10,5 milyon engelliye karşı büyük bir saygısızlık yaptığını düşünüyoruz. Ülkemizde demokrasiyi, laikliği, hak hukuk, adaleti savunan CHP içinde ülke nüfusunun yüzde 13’ünü, engellileri temsil eden bir belediye başkanını içinde barındıramıyorsa bana göre CHP’de adalet de yoktur, vicdan da yoktur, engelliye hiçbir şekilde saygı duymadığını da göstermektedir” diye konuştu.

“Turan Hançerli’nin tekrar atanmasını özellikle istiyoruz”

Turan Hançerli’nin kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen bir başka partili de, “Turan Hançerli engelli olmasına rağmen engel tanımayan bir belediye başkanı. Tokatlıların, Çorumluların, Kastamonuluların, herkesin gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanı. İstanbul’u yeniden kazanmak istiyorsak Avcılar’da Turan Hançerli, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu demek istiyorsak Turan Hançerli’nin tekrar atanmasını özellikle istiyoruz. Eğer bu olmaz, tam tersi olursa hiç kusura bakmasınlar CHP İl Başkanlığı önünden sesleniyoruz. Hiç kusura bakmasınlar, Tokatlılardan bir tane oy alamazlar, Sancaktepe’yi, Küçükçekmece’yi ve İstanbul’un her yerini kaybederler. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyoruz” ifadelerini kullandı.