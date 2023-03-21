İnegöllü Uzman Klinik Psikolog Gülfer Tek, İnegöl’ü temsilen CHP Genel Merkezine giderek Bursa Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı. CHP’nin yaklaşık 10 yıl önce eski parti kademelerinde görev yapan daha sonra ise eğitimi için şehir değiştiren Psk. Dr. Tek,yıllar sonra doktor olarak döndüğü İnegöl'de yaptığı aday adaylığı başvurusu ile dikkatleri üzerine çekerken, üyeliğiyle ilgili söylediği ilk sözler şaşırtıcıydı.

İnegöl’ü temsil etmek için siyasete atılma kararı alan Uzman Psikolog, yıllar sonra yaptığı sürpriz dönüşüyle CHP'lileri şaşırttı. Çocuk, Ergen ve Yetişkin Danışmalığı ile Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı yapan Gülfer Tek, aday adaylığı başvurusu yapmasının ardından yayınladığı mesajda, “13. Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Türk milletimin, Türk siyasetinin psikolojisini iyileştirmeye ve onarmaya gönüllü adayım. CHP Genel Merkezinde milletvekili aday adaylığı başvurumu gerçekleştirdim. İnegöllü biri olarak, ilk İnegöl’de ve Türkiye’mde psikolojinin nabzını tutmaya hazırım. Sağlıklı insan, sağlıklı toplumdur” dedi.

Uzman Psikoloğun sürpriz adaylığı ilçe teşkilatında farklı bir duygunun oluşmasına neden oldu. CHP'de görev yapmış eski dönem başkan ve yöneticilerin Doktor Gülfer Tek'i arayarak, tebrik ettiği öğrenildi.CHP ise eski yıllara göre aday adaylarındaki artıştan memnun .