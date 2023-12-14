Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı belirlemek üzere Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya geldi. Toplantı sonucunda CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Mustafa Bozbey'in ismi oy çokluğuyla onaylandı.

Parti Meclisi'nde gerçekleşen oylama sonucunda, Mustafa Bozbey'in liderliğindeki adaylık, CHP'nin resmi tercihi haline geldi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mustafa Bozbey'in adaylığının ardından yaptığı açıklamada, "İlk Parti Meclisi toplantısında Mustafa Bozbey'in Bursa Büyükşehir adaylığı için karar alındı. Karar partimize ve Bursa'mıza hayırlı olsun. Tek hedefimiz Bursa Büyükşehir'i kazanmak. Bu hedef için Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Bozbey ve örgütümüz ile birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, gece gündüz durmadan çalışacağız. 31 Mart'tan itibaren Bursa, sosyal belediyecilikle tanışacak. Önce Bursa sonra Türkiye gülümseyecek" dedi.