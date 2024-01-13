CHP Parti Meclisi, 4 Ocak'taki toplantısında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci hak ihlali kararına da uymaması üzerine miting yapılması kararı almıştı. Mitingin yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu.
Pençe Kilit operasyonunda 9 askerin şehit olmasının ardından CHP, mitingi iptal etme kararı aldı.
CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL DUYURDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iptal kararını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz.
Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz.
Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."