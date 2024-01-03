2024 yerel seçimlerine sayılı günler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey olarak açıklanırken, Osmangazi Belediye Başkan Adayının belli olduğu iddia edildi.

Yerel seçimlerine 3 aydan az bir zaman kala siyasi partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. İYİ Parti büyükşehir belediyesi haricinde ilçe belediye başkan adaylarını açıklarken, CHP’de sadece Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Bozbey açıklanmıştı. İlçe Belediye Başkan adaylarını merak konusu olurken, kulislere CHP’nin Osmangazi Belediye Başkan adayının Erkan Aydın olduğu bilgisi düştü.

25-26-27'nci Dönem CHP Bursa Milletvekili, İçişleri Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüten Aydın’dan konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.