Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet hızlı başladı fakat İzmir, Ankara ve deprem bölgesinde yerel seçim yarışı da en az İstanbul kadar merak konusu. 6 Şubat'ta yaşadığımız acı kayıpların ardından siyasi partilerin Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi iller için vereceği kararlar bekleniyordu. Kulisler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş için verdiği radikal kararla hareketlendi.

GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE

Mynet'in haberine göre; Türkiye 79 gün sonra sandık başına gidecek. Siyasi partilerin adaylarını açıklamasıyla hareketli geçen günlerden biri de 15 Ocak olacak. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u çıkaran AK Parti, Ankara, İzmir, Hatay dahil olmak üzere kalan adaylarını açıklayacak.

DEPREM BÖLGESİNDE TABLO NETLEŞİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımı gören Hatay'da CHP, mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi. Bu hamle tepkilere neden olurken, Cumhuriyet'in aktardığı kulis bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kahramanmaraş için kararını verdi.

O İSİMLERİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Erdoğan'ın 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin belediye başkanlarına "faturayı kestiği" konuşuluyor. Kahramanmaraş'ta mevcut büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör’ün yerine mevcut AK Parti il başkanı Fırat Görgel’in aday gösterileceği belirtildi.

Deprem bölgesinde aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan diğer isimler ise şöyle: Diyarbakır’da Şerif Aydın, Malatya’da Sami Er, Adıyaman’da Kars Valisi Ziya Polat, Şanlıurfa’da Mehmet Canpolat, Muş’ta Feryat Asya, Ağrı’da Abbas Aydın, Çorum’da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane’de Yusuf Özgün, Bilecik’te Mustafa Yaman, Kırıkkale’de Bahattin Akgün.

Hayrettin Güngör - Fırat Görgel

İZMİR VE ANKARA ADAYLARI

Öte yandan Ankara'da Mansur Yavaş'a rakip olacağı uzun süredir gündemde olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adaylığının da kesinleştiği konuşuluyor. Bir diğer iddia ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın İzmir adaylığının kesinleştiği.

Altınok ve Dağ