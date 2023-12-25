Gaziantep'te, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze namazı öncesinde olaylar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, şehit yakınları tarafından protesto edilerek parçalandı ve tören alanı dışına atıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem için Gaziantep'te düzenlenen cenaze töreni, şehit yakınları ile siyasi bir olaya dönüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, şehit yakınları tarafından protesto edildi.

Cenaze namazının öncesinde, şehit yakınları arasında bulunan bir kişi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tepki gösterdi. Bu olay sonucunda çelenk, tören alanı dışına atıldı. Diğer cenaze katılımcıları ise alkış ve tekbirlerle bu eylemi destekleyerek, "Hepimiz şehitlerimiz uğruna canımızı vermeye hazırız" şeklinde duygularını ifade ettiler.

Şehit Abdulkadir İyem'in cenazesi, Gaziantep'te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.