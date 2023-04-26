Teknofest Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde Savaşan İHA Yarışması’nda Kocaeli Büyükşehir tarafından kurulan E-Gençlik takımı büyük başarı elde etti. CİCİ KUŞ RC isimli takım, ilk defa kamikaze görevini başaran 2 takımdan biri oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde milli teknoloji hamlesine katkı sunmak ve kenti bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan E-Gençlik Teknoloji Atölyeleri’nde yetişen öğrenciler başarılarıyla dikkat çekiyor. Bu çerçevede, Bursa’da gerçekleşen Teknofest Teknoloji Yarışmaları bünyesindeki Savaşan İHA Yarışmasına katılan CİCİ KUŞ RC Takımı ilk defa kamikaze görevini başaran 2 takımdan biri oldu.

Türkiye ikincisi

Genel puan sıralamasında TEKNOFEST Türkiye ikincisi olan takım, otonom iniş-kalkış ve seyir görevleriyle beraber kamikaze görevini de yaparak yarışmayı başarıyla tamamladı. CİCİ KUŞ RC, ilk kez katıldığı yarışmadan dereceyle dönmüş oldu.