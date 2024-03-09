Anayasa Mahkemesi (AYM) milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Geçtiğimiz ay ise zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" devreye alındı.

HER AY YÜZDE 5 ARTIŞ

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, trafik sigortası primlerinin 2024 yılı Ocak ayından itibaren her ay yüzde 5 artacak şekilde düzenlendiğini anımsatarak uyarıda bulundu.

Mayıs ayı itibarıyla trafik sigortalarında değişiklik olacak” diyen Turusan Bağcı, “Hasar endeksi diyebileceğimiz araç fiyatı, parça fiyatları, hasar oranları gibi birçok uygulamaya bakılıp trafik sigortası primlerini Mayıs ayından itibaren yükseltme ve düşürme yetkisini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) almış oldu. Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir” dedi.

YÜZDE 200’E KADAR ARTIŞ

TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı,“İyi sürücü yüzde 50 indirim alabilirken kötü sürücü yüzde 200’e kadar sürprimi trafik sigortası ödeyebiliyor. Bu da iyi sürücü ile kötü sürücü arasında trafik sigortası prim farkını 6 kata çıkarabiliyor. Mayıs ayında da endekse göre bir artış bekliyoruz. Bununla ilgili artış olabilir dikkatli olmak lazım” diye açıklamada bulundu.