Yenişehir Ticaret Borsası örnek bir projeye imza atarak Yenişehirli üreticiler ile TKDK temsilcilerini bir araya getirecek.

Tarım ve Hayvancılık sektöründeki üreticiler işlerini büyütebilecek.Projenin detayları ile ilgili bilgi veren Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Aydın, tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan Yenişehir’de tarımın gelişmesi, tarım ürünlerinin daha fazla değer kazanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, ‘İlçemizdeki üreticiler, Kooperatifler ile Yenişehir Ticaret Borsası yönetimi ve üyelerinin Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu (TKDK)’nın Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan Hibe destekleri kaynaklarından faydalanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, tarımın ve Hayvancılığın Başkenti Yenişehir’de yaşayan değerli üreticilerimizin ihtiyaç ve hayallerini kavuşturmak onların üretimlerine bir nebze olsun katkı sağlamaktır. Bu gayeyle önümüzdeki günlerde TKDK Bursa Koordinatörü Bilal Tunç ve Ekibini Borsa’mızda misafir edeceğiz ve TKDK’nın desteklemeleri ile ilgili kendilerinden bilgi alacağız. Bu toplantımıza ilçemizde bulunan kooperatiflerin başkan ve yöneticilerini de ağırlayacağız. TKDK’nın çok ciddi desteklemeleri var ve bu desteklerden ilçemizin de daha fazla yararlanması için ciddi bir çalışma gerçekleştireceğiz. İnşallah bu ziyaretin ardından ilçemizde bulunan kooperatifler ve üreticilerimiz TKDK’nın hizmetlerinden daha fazla yararlanacaklardır’ dedi.