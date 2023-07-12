Demre Ziraat Odası tarafından düzenlenen bu yıl ikincisi düzenlenen Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası sona erdi. Yaklaşık bir ay süren turnuvada 24 takım ve 504 sporcu katıldı. Babacanlar Çiftçi Spor Takımı şampiyon oldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başlama vuruşunu yaptığı Demre Ziraat Odası Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası kupa töreniyle sona erdi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, sporcular ve Demreliler katıldı.

DEMRE’MİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir ay süren turnuvanın ardından ödül töreninde de sporcularla ve Demrelilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. “Çiftçi, köylü milletin efendisidir” diyen Başkan Muhittin Böcek şöyle konuştu: “Cam seralardan çıkıp gelmiş bir belediye başkanı olarak beni bağrınıza bastınız. 4 yılı birlikte tamamlamaya çalışıyoruz. Hep birlikte Antalya’mız için Demre’miz için bütün ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışıyoruz. Bir taraftan tarımsal sulamayla bir taraftan Büyükşehir Belediyemize ait yollarımızla, yardımlarımızla, her alandaki çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Demre’mizde bugüne kadar 302 milyon TL yatırım yaptık. 154 milyon liralık planlanmış 8,5 ay içerisinde tamamlayacağımız projemiz var. Sizlere ne söz verdiysek onları gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Başkan Böcek konuşmasının ardından 24 takım ve 504 sporcunun katılımıyla düzenlenen Demre Ziraat Odası Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası birincisi Babacanlar Çiftçi Spor Takımı’na kupasını takdim etti. Turnuvanın ödül törenine Rafet El Roman şarkılarıyla renk kattı. Ünlü şarkıcı sevilen parçalarını Demreliler ile birlikte seslendirdi.