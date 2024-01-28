Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bayırköy’de gece eğitimi düzenlendi.

Bayırköy’de düzenlenen gece eğitimine katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilere tarımsal desteklemeler, kırsal kalkınma yatırımları, tarımsal üretim planlaması, sözleşmeli üretim ve tarım sigortası gibi konu başlıkları altında detaylı bilgiler verdi.

Çiftçilerin merak ettiği konularda onları bilgilendirmek için gece gündüz eğitimlerin devam edeceğini belirten Yoldaş, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.