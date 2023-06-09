Antalya Büyükşehir Belediyesi, üretici, ürün ve çevre dostu projelerle çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Yerelden kalkınma projesi kapsamında Alanya’da çiftçilere hibe desteği sağlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya’nın 6 mahallesinde 117 çiftçiye örtü altında beyaz sinekle mücadelede kullanılan 15 bin adet sarı yapışkan tuzak, trips zararlısı ile mücadelede kullanılan 2 bin adet mavi yapışkan tuzak ile avokado ve zeytinde hem zararlıyla hem de güneş yanıklığıyla mücadelede kullanılan 2 bin 250 kilogram kaolin doğal tarımsal amaçlı kaplama kili hibe etti.

Üreticiler Bilgilendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri Hatice Parlak ve Gülnihal Temur, ürünleri teslim ederken, ürünlerin kullanımı konusunda üreticilere ayrıntılı bilgiler verdi ve sorularını yanıtladı. Ürünlerini teslim alan çiftçiler ise “Üretim maliyetinin arttığı bu süreçte bize destek olan ve yanımızda olduğunu gösteren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyoruz “ dedi.