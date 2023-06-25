Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayvan yemi olarak ekili meralarda incelemede bulunarak, çiftçilere mantar ve sarı pas görülmesi durumunda uyarıda bulundu.

Pazaryeri’nde havaların yağışlı geçmesiyle birlikte çiftçilerin zarar görmemesi için yem bitkileri ekili alanlarında görülebilecek bitki hastalığı, mantar ve sarı pas riskine karşı incelemede bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüne bağlı ekipler, çiftçileri olası bir bitki hastalığına karşı uyararak, mahsullerinde mantar ve sarı pas görülmesi durumunda çiftçilere hastalık durumunda nasıl müdahale edilmesi konusunda bilgilendirdi.