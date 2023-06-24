Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerin coğrafi bilgi sistemleri ve uydu görüntü analizlerini kullanarak tarlalarına ait ürün deseni, meteorolojik olaylar, bitki sağlığı, azot durumu ve su stresinin takibini yapabilecekleri ‘Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital Platformu-KIRBİS’i devreye soktu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Benim en büyük hayalim Ankaralı üreticiyi zengin etmek” diyerek kırsal kalkınma kapsamında başlattığı destekler ile yerli üreticilerin ekonomisi rahatlarken üretimin de artması sağlanıyor.

Başkentte kırsal kalkınma projesini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üreticiye ve Ankara ekonomisine katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı şimdi de “Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital Platformu-KIRBİS”i yerli üreticilerin hizmetine sundu.

AMAÇ: TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK VE MALİYETİ DÜŞÜRMEK

Türkiye’de ilk kez ve sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan KIRBİS isimli kırsal bilgi sistemi ile üreticilerimiz Belediyemize verilecek desteklere sistem üzerinden başvuru yapmaktadır. Ayrıca sisteme kayıtlı tüm Ankaralı çiftçiler tarlalarına ait ürün deseni, meteorolojik olaylar, bitki sağlığı, azot durumu ve su stresi gibi durumların takibini yapabilecek.

Ayrıca üreticiler uygulama sayesinde arazi bazlı ürün ve verimlilik ile ilgili analizleri, raporları ve gerekli bildirimleri almasını sağlayan uydu görüntü ve analiz servislerine de ulaşabilecek.

Devreye sokulan sistem ile yerli üreticiler sisteme kayıtlı olan tarlalara ait bilgi ve durumları, baskenttarim.ankara.bel.tr adresinden görebilecek.

170 bin tarlanın kayıtlı olduğu uygulama ile tarımda verimliliğin artırılması ile maliyet ve risklerin azaltılması amaçlanıyor.