Tarım ve hayvancılık alanında verdiği desteklerle üreticinin yüzünü güldürmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 450 sera işletmecisinin zararlılara karşı mücadelesi için 2.200 adet sarı yapışkan tuzak desteği verdi.DENİZLİ (İGFA) - Kırsalda üretimi artırarak çiftçinin daha çok kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarım ve hayvancılıkta bugüne kadar 50’yi aşkın proje hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sera üreticilerini de unutmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde başlattığı proje ile büyük bir kısmı domates üreticisi olmak üzere 450 sera işletmesine zararlılara karşı mücadelesi için sarı yapışkan tuzak desteği verdi. Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle verimde düşüşler, zararlı böcek popülasyonlarında ve virüs hastalıklarında artışların gözlendiği, bu nedenle virüs taşıyıcısı beyazsinek, yaprak bitleri, thripsler, domates güvesi ve yaprak galeri sinekleri ile biyokteknik mücadelenin önem kazandığına dikkat çekilirken, 450 sera işletmesine 2 bin 200 adet sarı yapışkan tuzak desteği verildiği kaydedildi.

Üreticilerden Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Denizli’deki 2 bin 200 dekar alanda üretilen domates, hıyar, biber, marul ve diğer yeşilliklerde görülebilecek zararlılarla biyolojik mücadelenin ürünlerde pestisit kullanımını azalttığı ve girdi maliyetlerinin de düşürüldüğü belirtildi. Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi’nde domates üreticiliği yapan Neşe Ünlü, zararlılarla mücadelede destek için Denizli Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı sarı yapışkan tuzakları seralarına kurduklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin üreticiye gerek zirai gerekse diğer birçok alanda destek olduğunu belirten Ünlü, teşekkür etti. Derya Demirkan ise, geçen yıl kadın girişimci olarak seracılığa başladıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesinin desteklerinden çok memnun olduklarını sile getirdi.

Çiftçi üretiyor Büyükşehir destekliyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte kentin tamamında tarım ve hayvancılığa destek verebilir hale geldiklerini belirterek, Denizli’nin büyükşehir olmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Çiftçinin ve üreticinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, kimyasal ilaçlama yerine son yıllarda Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun olarak destekledikleri zararlılara karşı biyolojik mücadelenin çok önemli olduğunu anlattı. Denizli’deki üreticilere nefes aldıracak ve öncülük yapacak onlarca projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, sarı yapışkan tuzak desteğinin hayırlı olmasını dileyerek sera üreticilerine bol ve bereketli ürünler diledi.