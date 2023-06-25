Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarım projeleri kapsamında 250 dekarlık alanda Mısır ekimine başladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Buğday hasadının ardından 250 dekarlık alanda Sıcak İklim Tahıllarından olan Mısır çeşidinin ekimine başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Tarımın bereketli toprağı Harran-Akçakale Ovasında bu yıl Mısır ekimine başlayarak deneme çalışması yapacak. 250 dekarlık alanda farklı miktarda gübre ve tohum uygulaması yapılarak verim analizleri yapılacak.

Danelik Mısır çeşidi Ziraat Mühendislerinin gözetiminde lazer tekniği ile ekimi yapıldı.