Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Sistem Sulama Tesisi ilk etabı tamamlanan proje kapsamında 5 bin metre isale hattı döşenerek damlama sulama sistemine geçilecek. Böylelikle sulama sırası bekleyen çiftçi, artık direk arazisini sulayabilecek.ANTALYA (İGFA) - İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık sorunuyla mücadele etmek ve vahşi sulamanın önüne geçmek için çalışmalarına devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, kapalı sulama sistemleri kuruyor. Bu sayede su kaynaklarına sahip çıkarken, daha fazla alan sulanarak üretimin ve gelirin artmasına katkı sunuluyor. Bu kapsamda Korkuteli Yukarıkaraman Mahallesi’ne de Kapalı Sistem Sulama Tesisi yapılıyor. Kapalı devre sulama sistemiyle yıllardır vahşi sulama yöntemi ile sulama yapan, su yetersizliği nedeniyle çiftçilerin kâbusu haline gelen sulama suyu sırası beklemeleri son bulacak.

KISA SÜREDE VERİM ARTTI

5 bin metrelik hattın 2 bin metresi üç aylık bir çalışmayla tamamlanırken, çiftçiler de bahçeleri ve tarlaları için damlama sulama borularını döşedi. Sulama sisteminin etkilerini kısa sürede gördüklerini söyleyen üreticiler, sebze meyveleri ihtiyaç duyduğu an sulayabildikleri için verimin arttığına dikkat çekti.

5 BİN METRE İSALE HATTI DÖŞENİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Merve Güneş Bahşi, “Yıllardır çözüme kavuşturulamayan vahşi sulama yöntemiyle sulama yapıldığı için bölgede aşırı su kaybı yaşanıyordu ve sulama suyu yetersizliği çiftçilerin adeta kabusu haline gelmişti. Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma ilkeleri doğrultusunda Korkuteli Yukarıkaraman köyü kapalı sistem sulama tesisi yapımına başlamış bulunuyoruz. Kapalı sistem sulama tesisi ile yaklaşık 5 bin metre isale hattı döşenerek 500 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacını karşılamış olacağız” dedi.

SULAMA SUYU SIRASI SON BULUYOR

Korkuteli Yukarıkaraman Muhtarı Faruk Bahşi yıllardır vahşi sulama ile çiftçilik yapmaya çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: “Muhittin Başkanımızın tarıma desteklerini çok iyi biliyoruz. Müracaat ettik sesimizi duydu. Bizim buralarda ilkel yöntemlerle sulama vardı. Bu proje bitti mi bunların hepsi geride kalacak. Bu sistem olmadan önce 15 günde bir sulama sırası geliyordu. Bu sürede de ürünlerde verim kaybı oluyordu. Şu anda herkesin ihtiyacı karşılanıyor. Sulama suyu sırası beklemeyeceğimiz için meyve ağaçlarına da sebzelere de ihtiyaç olduğu zaman su verebileceğiz. Muhittin Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. En büyük problemimiz suydu Başkan sesimizi duydu su problemimizi çözdü.”