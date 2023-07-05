Antalya Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğine bağlı bölgesel ürün yetiştiriciliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Korkuteli’nde antepfıstığı fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Artan girdi maliyetleri karşısında zorlanan üreticilere fide-fidan ve tohum desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi sulanamayan, kurak ve atıl alanları üretime kazandırmak için Antepfıstığı fidanı dağıtıyor. Projenin ilk etabında 4 bin adet fidan dağıtıldı. Antepfıstığı fidanlarını toprakla buluşturan Korkutelili üreticiler verimi ve ekonomik değeri yüksek olan antepfıstığından umutlu.

Pazar Payı ve Getirisi Yüksek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Merve Güneş Bahşi, alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda yapılan çalışma sonucunda Antepfıstığının Korkuteli için son derece uygun bir ürün olarak öne çıktığını söyledi. Bahşi, “Antepfıstığının hem verimsiz arazilerde çok kolay yetişebildiğini hem bu bölgeye uyum sağlayabildiğini gördük. Bu fidan Antalya’da bulunamıyor. Vatandaşlar da Antep’ten kendi imkanlarıyla getirtemiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu proje kapsamında Antepfıstığı fidanlarını getirttik. 19 ilçede hangi ilçede iklim koşullarına göre uygunsa kullanılamayan atıl arazilerde vatandaşımıza sunduk. Antepfıstığının verimi, pazar payı ve maddi getirisi oldukça yüksek” dedi.

Atıl Araziler Yeşil Altınla Buluştu

Aslen Gaziantepli olan ve 2009 yılından bu yana Antalya’da yaşayan İbrahim Halil Kılınç da Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antepfıstığı hibe desteğinden yararlandı. Antepfıstığı bahçesi kurmak için kendi imkanlarıyla yeterli fidan bulamadığını söyleyen Kılınç, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak fidanlarını teslim aldı. Kılınç, “Antepfıstığı çok kıymetli bir ürün. Pazarlaması da kolay. Bizim orada Antepfıstığına yeşil altın diyorlar. Yetiştirmesi biraz zaman alıyor ama uzun vadede güzel bir yatırım. Sulanamayan arazilere adapte olabiliyor. Korkuteli’deki bu atıl bir arazinin ekonomik olarak en iyi şekilde Antepfıstığı ile değerleneceğini düşündüm. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Muhittin Böcek’e fidan desteği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençlere Örnek Olacak

Yeşilova Mahalle Muhtarı Arif Ülker de mahallenin yanında bulunan 29 dönüm civarındaki atıl araziyi en iyi şekilde değerlendirmek için Antepfıstığı dikmeye karar verdiklerini söyledi. “Bu çalışmayı köyün gençlerine örnek olsun diye yaptık” diyen Muhtar Ülker, mahallede 3 bin dönüm civarında tapulu, tapusuz arazi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bunlar normalde ürün alınamayan atıl araziler. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Antepfıstığı talebinde bulunduk. Antepfıstığı mahallemize uyum sağladı. Diktiğimiz bütün fidanlar tuttu. Gençlerimizin antepfıstığı yetiştiriciliğine yönelmesini isteriz.”