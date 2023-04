Denizli’de kırsala verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 4.450 üreticiye 125 tonluk silajlık mısır tohumu desteği veriyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla çiftçileri yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yüzde 50 hibeli “Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi” ile Acıpayam, Baklan, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde 4 bin 450 üreticiye 125 tonluk silajlık mısır tohumu desteği veriyor. Hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını karşılayarak et ve süt üretim miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje ile 17 ilçede toplam 53 bin 400 dekar alanda üretim yapılacak. Bu kapsamda, silajlık mısır tohumları için ilk dağıtım töreni Acıpayam Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlendi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Başkan Zolan’a teşekkür

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, göreve geldikleri ilk günden itibaren Başkan Osman Zolan’ın kendilerine her koşulda destek olduğunu belirterek, verilen katkılar sayesinde daha fazla üreticiye ulaştıklarını söyledi. Başkan Zolan’ın kendilerinin bir ağabeyi gibi olduğunu kaydeden Çınar, “Her daim bizim yanımızda durdu, tarımsal konularda kendisine ne söylediysek yaptı. Kendisine ve tüm ekibine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi. Acıpayam Belediye Başkanı Şevkan ise pandemi ile birlikte tarım ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini ifade ederek, Başkan Zolan’ın Acıpayam’a ve üreticilere her zaman her konuda destek olduğunu belirtti. Acıpayam Kaymakamı Gürbüz de, göreve başladığı ilk günden bu yana Büyükşehir Belediyesinin tarıma verdiği destekleri yakından takip ettiğini ifade ederek, Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Hataylı olduğunu ifade eden Kaymakam Gürbüz ayrıca ülkeyi yasa boğan depremin ardından bölgede seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Zolan’a ayrıca teşekkür etti.

Hizmet destanları yazdık

Başkan Osman Zolan ise, bir ülkenin ayakta kalabilmesi ve tam bağımsız olabilmesi için savunma sistemleri ve enerji kaynaklarının yerli ve milli olmasının yanı sıra gıda ihtiyacını da kendi kendine karşılayabilmesinin öneminden bahsetti. Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma konusunda pek çok yatırım ve hizmet gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zolan, üreten insanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Sizler bizim başımızın tacısınız. Allah size sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler versin. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yanında olmak bizim asli vazifemizdir. 2014’te Büyükşehir olduğumuz zaman sizlere söylediğimiz bir söz vardı. ‘Sizlerden bir şey almaya değil, sizlere hizmet etmeye geliyoruz. Denizli’de ne varsa tüm ilçelerimizde o olacak’ demiştik. Hamdolsun şehrimizin dört bir tarafında hizmet destanları yazdık, dokunmadık yer bırakmadık” dedi.

Yem maliyeti düşecek

Büyükşehir Belediyesinin altyapıdan üstyapıya, spor alanlarından yeşil alanlara uzanan yatırımlarının yanı sıra kırsal kalkınmaya yönelik de 50 kalemi aşkın projeyi hayata geçirdiğini anlatan Başkan Zolan, silajlık mısır tohumu desteğinin hayvan yetiştiricilerinin yem maliyetini düşüreceğine dikkati çekti. Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birlik ve beraberliğimizi hangi şartlar altında olursa olsun muhafaza etmek durumdayız. Birlikte yürüdüğümüz zaman aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Allah birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu bozmasın inşallah. Katılımınız için teşekkür ediyor, ürünlerinizin şimdiden bereketli olmasını diliyorum.” Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler çiftçilere silajlık mısır tohumlarını teslim etti.