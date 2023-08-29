Denizli Büyükşehir Belediyesinin, çiftçilerin toprak analizlerini yaptırarak daha kaliteli ve verimli ürün elde etmeleri amacıyla başlattığı Toprağını Tanı projesinden 1.700 üretici yararlandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilerin daha kaliteli ve verimli ürün elde etmesine destek sağlamak hedefiyle geçen yıl başlattığı “Toprağını Tanı” projesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Toprak analizinin teşvik edilmesi, toprak analizine dayalı gübreleme programlarının yaygınlaştırılması, güvenli gıda üretiminin devamlılığı ile toprak-su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75 hibe ile 2022 yılında başlattığı projeden bugüne kadar 1.700 çiftçi faydalandı. Çiftçilerin tarlalarında analiz yapılmasının ardından, arazilerin gübre ihtiyaç oranı, toprak besin maddesi eksikliği ve hangi cins gübrelemenin yapılması gibi veriler tespit edildi. Projeye müracaat eden üreticilerin ihtiyaçtan fazla gübreleme yapmasının önüne geçilirken, üretim maliyetlerinin düştüğü, güvenilir sağlıklı gıda üretim ve tüketiminin teşvik edildiği, ürünlerde kalite ve verim artışı olduğu görüldü. Öte yandan toprak analiz desteğini devam ettiği belirtilirken, Toprağını Tanı projesine başvurmak isteyenlerin İlçe Tarım Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.

Proje çiftçilerden yoğun ilgi görüyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bilinçli tarım yapmanın önemine değinerek, daha kaliteli ve verimli ürün için üreticilerin arazilerinin toprak yapısını bilmesi ve bunun için de mutlaka toprak analizlerini yaptırmaları gerektiğini söyledi. Bugüne kadar 50’nin üzerinde çiftçi ve üreticilere nefes aldıracak proje hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Toprağını Tanı projemiz çiftçilerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Arazisinde analiz yaptıran çiftçilerimiz bilimsel veriler ışığında hem daha kaliteli ve verimli ürün elde ediyor, hem de üretim maliyetleri düşüyor. Allah’ım bereketli ürünler versin. Çiftçimizin, üreten insanımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Toprağını Tanı projesinin faydaları

• Çiftçilerin arazilerindeki besin maddesi eksikliği tespit edilerek ürünlerine uygun gübre önerisinde bulunularak bilinçli tarım yapılması teşvik ediliyor.

• Arazinin ihtiyacı oranında gübre önerilerek üreticinin ihtiyacının altında ya da çok üzerinde gübre kullanması önleniyor.

• Üretim maliyetlerinin düşürülmesi sağlanarak, analiz yaptıran üreticilerin artışı teşvik edilerek eksik veya fazla gübrelemenin getirdiği ürün kayıpları önleniyor.

• Verimsiz olduğu düşünülen alanların toprak analizine uygun gübreleme programı yapılarak işlenebilir ve üretime kazanılır hale gelmesi sağlanıyor.

• Araziye atılan gübre miktarı analiz sonucuna göre yapıldığı için ihtiyacın dışında ve zamanda gübre kullanımı önlenerek toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi önleniyor.

• Güvenilir sağlıklı gıda üretim ve tüketimi teşvik ediliyor.