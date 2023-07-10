Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın büyük desteğiyle altyapı teknik ekibinin uyum içinde çalıştığı Çiftlikköy Belediyespor Futbol Altyapı Şubesi, bu sezon elde ettiği başarılarla yıldızını parlattı.

Yalova Süper Amatör Küme ekiplerinden Çiftlikköy Belediyespor’un altyapısı adeta bir futbolcu fabrikası gibi genç yetenekleri ortaya çıkarırken altyapı şubeleri de fırtına gibi esti. Başkan Silpagar’ın tam desteğini alan Çiftlikköy Belediyespor Altyapısı ve Futbol Akademi, 400’ü aşkın lisanslı minik sporcuya yuva olurken, futbol için ter döken minikler de elde ettikleri başarılarla gurur tablosu çiziyor.

Altyapılarda 1 şampiyonluk, 1 final, 3 yarı final

Çiftlikköy Belediyespor’un altyapısında görev yapan genç ve başarılı antrenörler Gökhan Aktaş, Eyüpcan Durmuşoğlu, Okan Okkaş, Onur Altuntaş, Uğur Keskin ve Fatih Erdoğan takımları, bu sezon zirve mücadelesi içinde oldu. Çiftlikköy Belediyespor 2022-2023 sezonunda yer aldığı altyapı liglerinde U-16 Ligi’nde yarı final, U-15 Ligi’nde final, U-13 Ligi’nde yarı final, U-12 Ligi’nde şampiyon olurken, U-11 Ligi’ni de yarı finalde tamamladı. Yalova’daki birçok faaliyetin yanı sıra il dışında da birçok turnuvaya katılan kırmızı siyahlılar adından sıkça söz ettirdi.

Başkan Silpagar’a teşekkür ettiler

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’a sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür eden Altyapı Antrenörleri, “Başta bize büyük destek ve imkanlar sağlayan Çiftlikköy Belediye Başkanımız Ali Murat Silpagar’a, Çiftlikköy Belediyesi Kültür Müdürümüz ve kulüp başkan yardımcımız Alper Perihanoğlu ile Futbol Şube Sorumlumuz Serhan Altınel’e çok teşekkür ediyoruz. Futbol Akademisi ve Futbol Okullarımızda toplam 400 sporcumuz bulunuyor. Amacımız bu sayıyı arttırmak ve Çiftlikköy Belediyesporumuzu başarıdan başarıya taşımaktır” diye konuştu.