İzmir'de Çiğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çocuk Spor Festivaline ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - Çocuklara unutamayacakları bir 23 Nisan yaşatmak isteyen Çiğli Belediyesi, 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 23 Nisan Çocuk Spor Festivali için hazırlıklarını tamamladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize edeceği festivalde ilçe belediyeleri ve özel kulüplerde spor yapan 12 yaş altı çocuklar basketbol, badminton, futbol, taekwondo, tenis ve voleybol branşlarında birbirleriyle mücadele edecek. Ataşehir Mahallesi’nde bulunan Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek müsabakaların ardından toplu ödül töreni düzenlenecek.

23 Nisan Çocuk Spor Festivali hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Ev sahipliği yapacağımız Çocuk Spor Festivalinde Çiğli ve çevre ilçelerden çocuklarımız altı farklı branşta kıyasıya mücadele edecek. Bizlerde onların bu coşkusuna eşlik edeceğiz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza eğitim, sanat, kültür, spor ve turizm alanında kendilerini geliştirebilecekleri bir ülke sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.