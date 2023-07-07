Çiğli Belediyesi tarafından, Birleşmiş Milletler Göç Örgütü(IOM) ve Flamingo Kadın Kooperatifi’nindesteğiyle hayata geçirilen Sağlıklı Atıştırmalıklar Üretim Tesisi Projesi’nin eğitim aşaması tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Göç Örgütü ve Flamingo Kadın Kooperatifi’nin iş birliğinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamak amacıyla Kaklıç’ta534 metrekare kapalı alan üzerinde projelendirilen Sağlıklı Atıştırmalıklar Üretim Tesisinin üretim bandında çalışacak kadınlara yönelik eğitimler tamamlandı.

Çiğli Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere toplam 21 kursiyer katılım gösterdi.Kurutulmuş Sebze ve Meyve Operatörü Eğitim Modülüve Aşçı Yardımcılığı Eğitim Modülündenoluşan eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tarımsal üretimde katma değerli ürün üretimini artırarak ev ekonomisine olduğu kadar ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtirken, "Aynı zamanda kadınların işgücüne katılmalarındaki en önemli engellerinden biri olan evde bakım yükümlülüklerine de çözüm olması için tesis içerisinde bir kreş hizmete açacağız. Kadınlar çalışırken çocukların da çocuk gelişim uzmanı eşliğinde oyunlar oynayarak gelişim düzeylerine uygun motor becerilerini geliştirmeleri, Türk ve göçmen çocukların farklı kültürlerle tanışmaları projenin en özgün katma değer unsurlarından birisi olacaktır” dedi.